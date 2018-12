ПАО "Газпром" проектирует первоочередные объекты газификации Якутии от газопровода "Сила Сибири". Об этом говорится в сообщении компании по итогам встречи председателя правления Газпрома Алексея Миллера и главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева.



Стороны рассмотрели ход сотрудничества. Компания продолжает обустройство Чаяндинского месторождения - базового для формирования крупного центра газодобычи. По графику ведется строительство газопровода "Сила Сибири" для поставок отечественным и зарубежным потребителям газа, который будет добываться в Якутии, а также в Иркутской области.



С вводом в эксплуатацию "Силы Сибири" связано развитие газификации республики. В настоящее время "Газпром" ведет проектирование первоочередных объектов: четырех газопроводов-отводов с газораспределительными станциями и четырех межпоселковых газопроводов для газификации городов Алдана, Олекминска; сёл Беченча и Мурья Ленского района; Иенгра Нерюнгринского района.



Напомним, между Газпромом и Республикой Саха (Якутия) подписаны соглашение о сотрудничестве, договор о сотрудничестве в области социально-экономического развития республики при реализации Восточной газовой программы, соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива.



По состоянию на 1 января 2018 года уровень газификации региона природным газом составляет 33% (в среднем по России - 68,.1%).



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2018 года выросла на 65% до 630.8 млрд руб. Выручка от продаж увеличилась на 24% до 3.97 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа выросла на 28% до 2.12 трлн руб., что в основном вызвано ростом средних цен (включая акциз и таможенные пошлины) на территории Европы и других стран и ростом реализованных объёмов газа во всех географических сегментах.



"AK&M" от 03.12.2018