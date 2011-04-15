Газпром построил два новых газопровода в Адыгее. Об этом говорится в сообщении компании по итогам встречи председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова.



Стороны обсудили ход реализации соглашения о сотрудничестве. В частности, речь шла о развитии газификации. В 2018 году Газпром завершил строительство двух межпоселковых газопроводов - к селу Верхненазаровскому Красногвардейского района и к хутору Семено-Макаренскому Шовгеновского района. До конца года планируется закончить сооружение газопровода к станции Дагестанской Майкопского района. Кроме того, компания завершила проектирование еще семи газопроводов - в Гиагинском, Красногвардейском, Тахтамукайском и Шовгеновском районах.



Одновременно Газпром ведет работу, направленную на увеличение производительности газотранспортных мощностей на территории республики. Так, продолжаются проектно-изыскательские работы для строительства газопровода-отвода и новой газораспределительной станции (ГРС) "Новый Сад". Она заменит старые ГРС - "Новый Сад", "Яблоновскую" и "Октябрьскую", загрузка которых достигла предельного уровня. Реализация проекта даст возможность подключения новых потребителей в Тахтамукайском районе.



В то же время администрации Республики Адыгея необходимо ликвидировать отставание в подготовке потребителей к приему газа от газопроводов, построенных ранее Газпромом.



Напомним, между Газпромом и Республикой Адыгея подписаны соглашение о сотрудничестве и договор о газификации.



В 2005-2017 годах Газпром инвестировал в развитие газификации региона 1.1 млрд руб. Построено 13 межпоселковых газопроводов. Уровень газификации республики увеличен с 69.3% до 93.4% на 1 января 2018 года (в среднем по России - 68.1%).



На территории Адыгеи действует одна автомобильная газонаполнительная компрессорная станция "Газпрома" - в Майкопе. Продолжается строительство станции в ауле Тахтамукай.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2018 года выросла на 65% до 630.8 млрд руб. Выручка от продаж увеличилась на 24% до 3.97 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа выросла на 28% до 2.12 трлн руб., что в основном вызвано ростом средних цен (включая акциз и таможенные пошлины) на территории Европы и других стран и ростом реализованных объёмов газа во всех географических сегментах.



"AK&M" от 03.12.2018