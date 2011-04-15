Газпром с начала года поставил в Венгрию газа больше, чем за весь прошлый год. Об этом говорится в сообщении компании по итогам встречи председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и чрезвычайного и полномочного посла Венгрии в РФ Норберта Конкоя.



На встрече, в частности, речь шла об экспорте газа в Венгрию.



Было отмечено, что с 1 января по 28 ноября 2018 года Газпром поставил в страну 7.1 млрд куб. м газа - больше, чем за весь 2017 год (7 млрд куб. м).



Стороны обсудили вопрос диверсификации маршрутов поставок российского газа в Европу. Речь шла о ходе реализации проектов "Турецкий поток" и "Северный поток - 2", а также о развитии венгерской газотранспортной инфраструктуры.



Напомним, в 2017 году Газпром поставил в Венгрию 7 млрд куб. м газа - на 21.9% больше, чем в 2016 году (5.7 млрд куб. м).



MVM - венгерская государственная группа компаний по производству и продаже электро- и теплоэнергии. Занимается также строительством газопроводов, хранением и реализацией газа, предоставлением услуг в сфере телекоммуникаций.



Председатель правления Газпрома Алексей Миллер и министр экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 5 июля 2017 года подписали Дорожную карту, предусматривающую выполнение ряда мероприятий, направленных на развитие ГТС Венгрии.



"Турецкий поток" - проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15.75 млрд куб. м газа в год.



"Северный поток - 2" - проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2018 года выросла на 65% до 630.8 млрд руб. Выручка от продаж увеличилась на 24% до 3.97 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа выросла на 28% до 2.12 трлн руб., что в основном вызвано ростом средних цен (включая акциз и таможенные пошлины) на территории Европы и других стран и ростом реализованных объёмов газа во всех географических сегментах.



"AK&M" от 03.12.2018