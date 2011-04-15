Российский экспорт в Хорватию за 9 месяцев вырос почти в 1.5 раза

Экспорт российской продукции в Хорватию за 9 месяцев 2018 года увеличился почти в 1.5 раза до $844.4 млн. Об этом заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, говорится в сообщении Минсельхоза.



"Уровень политического доверия между руководством России и Хорватии является фундаментом для выстраивания многопланового взаимодействия в торгово-экономической и научно-технической сферах. За девять месяцев 2018 года объём взаимной торговли приблизился к $1 млрд, что на 30% больше чем в прошлом году. При этом экспорт российской продукции в Хорватию увеличился почти в 1.5 раза до $844.4 млн. Рассчитываем, что эта тенденция продолжится и по итогам текущего года наш товарооборот продемонстрирует еще больший рост", - отметил Д.Патрушев.







"AK&M" от 03.12.2018