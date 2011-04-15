Дайджест газеты "Коммерсант" от 4 декабря 2018 года



ГЛОНАСС БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ

ГОСУДАРСТВО НЕ ОТКАЖЕТСЯ ОТ КОНТРОЛЯ НАД ОПЕРАТОРОМ СИСТЕМЫ РЕАГИРОВАНИЯ ПРИ ДТП





Государство не готово отказаться от контрольного пакета акций оператора системы экстренного реагирования при ДТП АО ГЛОНАСС. Как стало известно "Ъ", в правительстве отклонили предложение госкорпорации "Ростех" и ОАО РЖД о передаче им 100% акций ГЛОНАСС с последующим привлечением в капитал оператора системы "Платон" компании "РТ-Инвест Транспортные системы". В качестве альтернативы власти согласны на подготовку допэмиссии 49% акций АО ГЛОНАСС в пользу "Ростеха" и ОАО РЖД без права дальнейшей продажи.





РЕНОВАЦИЯ РЕНОВИРОВАЛА НАЦЕНКУ

ЖИЛЬЕ В СНОСИМЫХ ДОМАХ ПОДОРОЖАЛО



В Москве четырехкратное сокращение предложения квартир в домах, вошедших в программу реновации, стимулировало рост их стоимости. С момента объявления планов города эта недвижимость подорожала на 20%. Но повышенным спросом со стороны покупателей пользуются лишь дома, которые будут снесены в краткосрочной перспективе: ждать до 2030 года потенциальные инвесторы не готовы.





ПАРНИКОВЫМ ГАЗАМ КОНСТРУИРУЮТ РЕГУЛЯТОР

НОВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ МИНЭКОНОМИКИ О НИХ ХВАЛЯТ ЭКСПЕРТЫ И РУГАЕТ БИЗНЕС





Минэкономики разослало на согласование в ведомства новую версию законопроекта о регулировании выбросов парниковых газов. Она предлагает довольно широкий набор мер - от налоговой поддержки компаний, сокращающих выбросы, до введения платежей за превышение лимитов и запуска в РФ торговли единицами сокращений. Эксперты в целом положительно оценивают новую редакцию документа, не исключая, что он в очередной раз вызовет серьезную критику со стороны бизнеса. Крупные компании углеродоемких отраслей уже готовят на проект жестко отрицательные отзывы, говорят источники "Ъ" в РСПП.





АКТИВЫ ЗАСТРОЙЩИКА ВЫПУСТИЛИ НА СВОБОДУ

ОТМЕНЕН АРЕСТ ИМУЩЕСТВА СОВЛАДЕЛЬЦА URBAN GROUP



Как стало известно "Ъ", Московский городской суд отменил арест имущества Андрея Пучкова - совладельца рухнувшей строительной корпорации Urban Group. Обеспечительные меры на счета и объекты недвижимости бизнесмена, включая его загородный особняк, были наложены Савеловским райсудом в рамках расследования дела о злоупотреблении полномочиями, фигурантом которого и является Андрей Пучков. Отмененное решение, по данным "Ъ", было принято в отсутствие адвокатов бизнесмена, которых просто не уведомили о заседании, а в самом постановлении райсуда не содержалось даже ссылок на статью УПК, на основании которой налагался арест, что и стало одним из поводов для его аннулирования.





СХЕМУ С "МЕРТВЫМИ ДУШАМИ" ХОТЕЛИ СКРЫТЬ СМЕРТЬЮ

ЭКС-РУКОВОДИТЕЛЯ ФГУПА БУДУТ СУДИТЬ ЗА ПОДГОТОВКУ УБИЙСТВА СЛЕДОВАТЕЛЯ ПО СВОЕМУ ДЕЛУ





Как стало известно "Ъ", в Московском окружном военном суде (МОВС) с участием присяжных сегодня стартует громкий процесс по делу о подготовке покушения на следователя столичного военного следственного управления (ВСУ) Следственного комитета России (СКР) Александра Паутова и хищениях во ФГУП "Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации" (ВООП), которые он расследовал. Организатором нападения следствие считает бывшего исполнительного директора ФГУП ВООП Андрея Польщикова, а среди предполагаемых мошенников оказался экс-гендиректор предприятия генерал-майор ФСБ Владимир Подольский, ранее командовавший легендарной спецгруппой "Вымпел". За хищения во ФГУПе он уже был приговорен к штрафу.





АРКТИЧЕСКИЕ КОНЦЕССИИ ОТДАЮТ "РОСАТОМУ"

ПРИНЦИП "ДВУХ КЛЮЧЕЙ" ОТ СЕВМОРПУТИ СКОРРЕКТИРОВАЛИ НЕ В ПОЛЬЗУ МИНТРАНСА





4 декабря Госдума должна рассмотреть во втором чтении законопроект об управлении Северным морским путем (СМП), который назначает "Росатом" инфраструктурным оператором и закладывает принцип "двух ключей". Как и предполагалось, за Минтрансом останется выдача разрешений на плавание по СМП, но по согласованию с госкорпорацией. При этом "Росатом" получит право заключать концессии по инфраструктурным инвестпроектам на СМП. Собеседники "Ъ" на рынке отмечают, что документ не вводит полной ясности, кто за что отвечает, и спорные решения перекладывает на правительство. Эксперты отмечают, что действие законопроекта нужно распространять не только на Севморпуть, но и на всю Арктику.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 04.12.2018