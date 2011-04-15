Дайджест газеты "Ведомости" от 4 декабря 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 4 декабря 2018 года.





ОСАГО ПРОСЯТ НЕ ВЫДЕЛЯТЬСЯ



Юристы президента против увеличения выплат по ОСАГО. Введение полисов с выплатами 1-2 млн рублей в дополнение к стандартным противоречит закону.



Эксперты государственно-правового управления президента (ГПУ, проводит правовую экспертизу) дали отрицательное заключение на подготовленные Минфином поправки в закон об ОСАГО, рассказали источники "Ведомостей".



Минфин предлагал ввести несколько типов полисов с разными лимитами выплат. В дополнение к нынешним 400 000 руб. за вред имуществу и 500 000 руб. - жизни и здоровью поправки вводили полисы с максимальной выплатой 1 млн и 2 млн руб. Оформить такой полис можно будет с согласия страховщика, гласили поправки. Это и не понравилось юристам. Если закон позволяет страховщику и автовладельцу не заключать какой-то договор (например, с повышенным лимитом), то считать его публичным нельзя, а обязательный договор должен быть публичным.



Минфин работает над устранением замечаний, говорит Моисеев, но если найти компромисс с ГПУ не удастся, то поправками придется пожертвовать. Это порадовало бы страховщиков.





МИНФИН И ПОЛОВИНА ПИВА



Качество и вкус пива в России могут измениться. В него разрешат класть меньше солода и больше сахара.



Требования к качеству пива в России могут измениться - такой вывод можно сделать, ознакомившись с проектом технического регламента безопасности алкогольной продукции, опубликованным на сайте Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Российский закон о регулировании алкогольного рынка позволяет заменять зерном и сахаросодержащими продуктами не более 20% солода, а новый техрегламент - 50%. Допустимая масса сахаросодержащих продуктов увеличивается с 2 до 5%. Проект уже одобрен коллегией Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), 5 декабря регламент будет рассмотрен советом комиссии, сообщил представитель ЕЭК. Высока вероятность, что в таком виде регламент и будет принят.



Изменение технического регламента на руку транснациональным пивоваренным компаниям - они могут добиться существенной экономии на производстве.





КИНО ОТМЕНЯЕТ СЕРГЕЙ ГОРДЕЕВ



Акционер ПИК Сергей Гордеев может купить кинотеатр "Соловей". На его месте можно построить апарткомплекс на 83 000 кв. м.



Структура основного акционера группы ПИК Сергея Гордеева ведет переговоры об инвестировании в строительство многофункционального комплекса на месте киноцентра "Соловей" на Красной Пресне, сообщили "Ведомостям" источники. Представитель Гордеева переговоры о "Соловье" отрицает.



Сделка действительно не закрыта, говорят собеседники "Ведомостей": из-за протеста жителей и общественности против сноса "Соловья" акционер ПИК мог взять паузу в переговорах, а в случае ухудшения ситуации и вовсе отказаться от проекта.



В районе Красной Пресни, по мнению экспертов, будет востребован комплекс апартаментов премиум- или бизнес-класса (продажная цена - около 400 000 руб. за 1 кв. м).





КРЕДИТЫ И ОПАСЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПРОДАЖИ



Московские застройщики заявили о рекордном выходе жилых проектов, их воодушевляет активность покупателей. Но в будущем спрос может не справится с новым рекордом.



Московские застройщики заявили о рекордном выходе жилых проектов - но в будущем спрос может не справиться с новым рекордом В этом году хорошие продажи обеспечивают страхи покупателей: ставки по ипотеке уже поднимаются, рост цен на жилье обещан в большинстве прогнозов, как и дефицит из-за ухода части застройщиков с рынка. Застройщики рассчитывают, что 2019-й будет не хуже.



Но экономисты бьют тревогу: реальные доходы россиян как минимум не увеличатся. Даже по прогнозу Минэкономразвития зарплаты вырастут менее чем на 1%, а годовая инфляция превысит 4%. Подорожают многие товары и услуги, бензин и коммунальные платежи, увеличатся налоги и сборы. Набрать денег на покупку жилья даже в ипотеку будет все сложнее.





КАТАР ДАЛ СВОЕЙ НЕФТИ СВОБОДУ



Катар объявил о выходе из ОПЕК. Страна планирует резко увеличить добычу газа и экспорт СПГ.



Катар выйдет из состава ОПЕК с 1 января 2019 г. Об этом объявил министр энергетики страны Саад аль-Кааби.



Катар, и так крупнейший в мире экспортер сжиженного природного газа, планирует нарастить производство СПГ с 77 млн т в год до 110 млн т. По мнению министра, выход его страны почти не скажется на картеле: Катар намерен соблюдать договоренности по добыче. Он прогнозирует цену нефти в диапазоне $70-80 за баррель.



После выхода новости котировки нефти слабо пошли вниз, однако Brent осталась выше $62 после роста за счет договоренностей России и Саудовской Аравии.





"МЫ ИСХОДИМ ИЗ ТОГО, ЧТО ВОДИТЕЛЬ - ТОЖЕ ЧЕЛОВЕК"



Арам Аракелян рассказывает, как Mail.ru Group стала совладельцем "Ситимобила", как водители могут стать курьерами Delivery Club и как агрегаторы собираются проверять прошлое водителей такси.



"Ситимобил" до начала 2018 г. был не самым известным игроком на российском рынке такси и уж тем более никогда не рассматривался как серьезный конкурент таким гигантам, как "Яндекс.Такси" или зарубежные Uber или Gett. Но к середине этого года компания стала номером два на ключевом, московском, рынке по числу поездок и сейчас намерена охватить регионы. Как это произошло?



Арам Аракелян начал этот бизнес с братом Оганесом 11 лет назад: от классического небольшого таксопаркового бизнеса они пришли к идее стать посредником между водителем и пассажиром. В отличие от многих подобных стартапов, по словам Аракеляна, до последних лет "Ситимобил" был сверхприбыльным бизнесом. Но ситуация изменилась.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 04.12.2018