ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 4 декабря, в размере 66.2921 руб. против 66.5335 руб. на 1 декабря.





Курс доллара США за последние 5 дней:



01.12.18 - 66.5335 руб.

30.11.18 - 66.6342 руб.

29.11.18 - 66.9436 руб.

28.11.18 - 66.7800 руб.

27.11.18 - 66.5072 руб.

"AK&M" от 04.12.2018