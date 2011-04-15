Повтор! Оборот розничной торговли в России в январе-октябре вырос на 2.6% до 25.474 трлн руб.

Оборот розничной торговли в России в январе-октябре 2018 года вырос на 2.6% до 25.474 трлн руб. Об этом свидетельствуют данные Росстата.



В октябре 2018 года оборот розничной торговли увеличился на 1.9% до 2.746 трлн руб. в годовом исчислении.



В октябре оборот розничной торговли на 94.4% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 5.6% (в октябре 2017 года - 93.2% и 6.8% соответственно).



"AK&M" от 04.12.2018