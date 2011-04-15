Ямал СПГ отгрузил сотую танкерную партию сжиженного природного газа

ОАО "Ямал СПГ" осуществило отгрузку сотой танкерной партии сжиженного природного газа (СПГ) - менее чем через год с момента начала поставок в декабре 2017 года. Об этом говорится в сообщении компании.



Сотая танкерная партия была отгружена с СПГ-завода на газовоз ледового класса Arc7 "Федор Литке", совокупный объем поставок СПГ с проекта составил 7.4 млн т.



ОАО "Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения мощностью 17.4 млн т в год, включая три линии мощностью 5.5 млн т в год каждая и одну линию мощностью 900 тыс. т в год. Первая технологическая линия начала производство в IV квартале 2017 года, вторая и третья линии - в июле и ноябре 2018 года соответственно. Акционерами ОАО "Ямал СПГ" являются ПАО "НОВАТЭК" (50.1%), Total (20%), CNPC (20%), Фонд Шелкового Пути (9.9%).





"AK&M" от 04.12.2018