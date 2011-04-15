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04/12/2018
11:51

Ямал СПГ отгрузил сотую танкерную партию сжиженного природного газа

ОАО "Ямал СПГ" осуществило отгрузку сотой танкерной партии сжиженного природного газа (СПГ) - менее чем через год с момента начала поставок в декабре 2017 года. Об этом говорится в сообщении компании.

Сотая танкерная партия была отгружена с СПГ-завода на газовоз ледового класса Arc7 "Федор Литке", совокупный объем поставок СПГ с проекта составил 7.4 млн т.

ОАО "Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения мощностью 17.4 млн т в год, включая три линии мощностью 5.5 млн т в год каждая и одну линию мощностью 900 тыс. т в год. Первая технологическая линия начала производство в IV квартале 2017 года, вторая и третья линии - в июле и ноябре 2018 года соответственно. Акционерами ОАО "Ямал СПГ" являются ПАО "НОВАТЭК" (50.1%), Total (20%), CNPC (20%), Фонд Шелкового Пути (9.9%).


"AK&M" от 04.12.2018
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