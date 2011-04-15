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04/12/2018
12:48

Интенсивность использования воздушного пространства РФ за 11 месяцев выросла 10%

Российские авиадиспетчеры с января по ноябрь 2018 года обслужили в воздушном пространстве страны 1.551 млн полётов, увеличив этот показатель относительно того же периода прошлого года на 10%. Об этом сообщила Росавиация по информации ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".

На международных воздушных линиях было выполнено 802.7 тыс. полётов, рост составил 10.4%, включая 275.4 тыс. транзитных полётов (+7.1%). Число внутренних полётов составило 748.3 тыс. (9.6%).

В ноябре количество полётов, выполненных российскими и иностранными перевозчиками в верхнем воздушном пространстве РФ, составило 128 тыс., рост составил 7.3%. На международных трассах выполнено 65.1 тыс. полётов (+6.7%), из них транзитных - 23.6 тыс. (+1.5%). На внутренних воздушных линиях авиакомпании совершили 62.9 тыс. полётов (+8%).

"AK&M" от 04.12.2018
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