Реализация Росимуществом конфиската не окупает его хранение, сообщает Счётная палата

Росимущество тратит на хранение конфиската больше, чем получает от его реализации. Об этом говорится в сообщении Счётной палаты по итогам проверки эффективности системы реализации конфискованного, движимого бесхозяйного, изъятого и иного имущества, обращённого в собственность государства в 2017-2018 годах.



Росимущество не может эффективно распоряжаться обращенным в собственность государства имуществом из-за отсутствия достаточного нормативного правового регулирования. Основные нормативные документы или уже утратили актуальность, или еще не приняты. Например, базовое Положение об учете имущества утратило свою актуальность 10 лет назад после ликвидации Российского фонда федерального имущества.



Территориальные органы Росимущества допускали нарушения в бухгалтерском учете, не проводили оценку имущества, поступившего без стоимости. Ненадлежащим образом ведется учет в информационной системе, аккумулирующей данные об обращенном в собственность государства имуществе, кроме того, она не интегрирована с системами ФТС, ФССП, Росрыболовства, прокуратуры и ФСБ. Росимущество не обладает достоверной информацией о характеристиках имущества, переданного для дальнейшего распоряжения. Отчетность для Правительства, Минэкономразвития и Счётной палаты также нельзя признать применимой для принятия управленческих решений.



Подавляющее большинство имущества поступает от уполномоченных органов без документации, необходимой в том числе для его реализации. Кроме того, нормативными актами не определены требования к проведению экспертизы.



По результатам экспертизы на реализацию направляется менее 1% изъятого имущества. В 2017-2018 годах, по данным Росимущества, реализацию проводили только 34 его территориальных органа (63%). Предпродажная подготовка имущества необоснованно длительная (от 8 месяцев и более). Практика торгов в электронной форме до сих пор не распространена на все регионы.



Отдельной проблемой являются значительные расходы на хранение имущества, превышающие доходы от его реализации. В 2017 году расходы за хранение составили 222 млн руб., а доходы от реализации - 180 млн руб., за первое полугодие 2018 года - 62 млн руб. и 64 млн руб. соответственно.



Самые высокие риски совершения правонарушений при распоряжении имуществом выявлены на стадии его уничтожения, переработки (утилизации). "На уничтожение, переработку направляется 99% всего имущества. Однако нормативно эти понятия не определены, не установлены требования к их проведению и оформлению результатов. В итоге обязательное уничтожение контрафактных товаров легкой промышленности в ряде случаев заменяется переработкой", - рассказал аудитор Максим Рохмистров.



Отсутствие контроля, в том числе посредством фото- и видеосъемки, дает слишком большие "возможности": приводит к рискам незаконного вторичного оборота имущества, создает угрозу безопасности жизни и здоровья людей.



Представители Росимущества на Коллегии Счётной палаты подтвердили, что они не могут гарантировать достоверность уничтожения имущества, так как эти функции возложены на подрядчиков. Достаточного количества сотрудников, чтобы присутствовать на всех процедурах, у Росимущества нет.



Счётной палатой выявлен значительный демпинг при проведении торгов по закупке услуг хранения, реализации и уничтожения имущества - государственные контракты заключались либо по символической цене 1 руб., либо исполнители даже приобретали право на заключение контракта.



Коллегия приняла решения направить информацию об основных итогах и отчёт о результатах контрольного мероприятия в ФСБ и Генеральную прокуратуру.



"AK&M" от 04.12.2018