В Дмитровском районе Московской области пресечено незаконное производство и оборот алкогольной продукции. Об этом говорится в сообщении Росалкогольрегулирования.



В ходе проверки были обнаружены две автоматические линии розлива, ёмкостной парк, 35 тыс. л спиртосодержащей жидкости, 50 тыс. федеральных специальных марок (ФСМ) с признаками подделки, а также 90 тыс. бутылок поддельного алкоголя различных наименований.



Кроме того, в помещениях близ деревни Подъячево установлен факт незаконного оборота (хранения) алкогольной продукции. Обнаружено около 114 тыс. бутылок алкогольной продукции.



В настоящее время основное технологическое оборудование, сырьё, ФСМ и готовая продукция арестованы. Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу проводится административное расследование.





"AK&M" от 04.12.2018