Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

04/12/2018
12:24

В Дмитровском районе Московской области пресечено незаконное производство и оборот алкогольной продукции

В Дмитровском районе Московской области пресечено незаконное производство и оборот алкогольной продукции. Об этом говорится в сообщении Росалкогольрегулирования.

В ходе проверки были обнаружены две автоматические линии розлива, ёмкостной парк, 35 тыс. л спиртосодержащей жидкости, 50 тыс. федеральных специальных марок (ФСМ) с признаками подделки, а также 90 тыс. бутылок поддельного алкоголя различных наименований.

Кроме того, в помещениях близ деревни Подъячево установлен факт незаконного оборота (хранения) алкогольной продукции. Обнаружено около 114 тыс. бутылок алкогольной продукции.

В настоящее время основное технологическое оборудование, сырьё, ФСМ и готовая продукция арестованы. Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу проводится административное расследование.


"AK&M" от 04.12.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100