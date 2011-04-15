Рубль вновь попытается уйти ниже отметки 66

Индекс Московской биржи закрылся вчера недалеко от сопротивления 2445-2450 пунктов, пробитие которого открывает дорогу на исторические максимумы. Однако картина вчерашних торгов говорит о том, что особого желания расти нет: рынок открылся 2-процентным гэпом и оставался практически без изменений на этом уровне вплоть до окончания торгов. Об этом говорится в комментарии аналитика Алор Брокер Алексея Антонова.



При этом внешний фон говорит в пользу возможности небольших продаж в первой половине дня. Фьючерсы на американские индексы снижаются, но от заметного снижения рынок пока будет удерживать подрастающая нефть. Не исключено, что мы увидим небольшую коррекция перед походом к историческим максимумам. Хотя вполне вероятен и сценарий, что при продолжении роста нефти нефтяные бумаги не дадут рынку упасть.



У нефти есть все шансы продолжить восхождение в район $64-65 за баррель. Вчера после утреннего 5-процентного роста, ближе к вечеру были попытки коррекции на фоне новостей о выходе Катара из ОПЕК и нежелании России снижать добычу более чем на 150 тыс. баррелей в день. Однако снижение котировок лишь сняло краткосрочную техническую перекупленность и к вечеру котировки сырья вновь ушли в район 62 доллара, где они находятся и сейчас.



Впрочем, данные новости негативны для рынка и свидетельствуют как о разногласиях между крупнейшими участниками сделки, так и о недовольстве "меньшевиков" положением дел в картеле.



Поэтому с нефтью нужно быть осторожными. Мало того, что решение саммита ОПЕК+ может не оправдать ожиданий большинства игроков, так еще никак не успокоится "черный медведь", который вчера с открытием американских торгов вновь приступил к раздаче нефтяных контрактов всем желающим.



Рубль слабо отреагировал на рост нефти и всеобщий мировой позитив. Мы ждали полноценного тестирования отметки 66 руб. за доллар, но от нее российская валюта вчера лишь развернулась. Сегодня доллар продолжает падать к основным мировым валютам (пара евро-доллар растет на четверть процента), что дает рублю шанс возобновить попытки уйти ниже отметки 66. Однако не следует забывать, что на российскую валюту сильно давит неопределенность с характером новых санкций по "делу Скрипаля", поэтому перспектив роста рубля ниже 65 пока аналитик не видит. Короткие позиции по паре "доллар-рубль" аналитик рекомендует через ночь не переносить, дабы не поспасть на утренний негативный гэп после возможного прояснения вопроса по санкциям.



"AK&M" от 04.12.2018