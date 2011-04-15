Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

04/12/2018
10:34

Рубль вновь попытается уйти ниже отметки 66

Индекс Московской биржи закрылся вчера недалеко от сопротивления 2445-2450 пунктов, пробитие которого открывает дорогу на исторические максимумы. Однако картина вчерашних торгов говорит о том, что особого желания расти нет: рынок открылся 2-процентным гэпом и оставался практически без изменений на этом уровне вплоть до окончания торгов. Об этом говорится в комментарии аналитика Алор Брокер Алексея Антонова.

При этом внешний фон говорит в пользу возможности небольших продаж в первой половине дня. Фьючерсы на американские индексы снижаются, но от заметного снижения рынок пока будет удерживать подрастающая нефть. Не исключено, что мы увидим небольшую коррекция перед походом к историческим максимумам. Хотя вполне вероятен и сценарий, что при продолжении роста нефти нефтяные бумаги не дадут рынку упасть.

У нефти есть все шансы продолжить восхождение в район $64-65 за баррель. Вчера после утреннего 5-процентного роста, ближе к вечеру были попытки коррекции на фоне новостей о выходе Катара из ОПЕК и нежелании России снижать добычу более чем на 150 тыс. баррелей в день. Однако снижение котировок лишь сняло краткосрочную техническую перекупленность и к вечеру котировки сырья вновь ушли в район 62 доллара, где они находятся и сейчас.

Впрочем, данные новости негативны для рынка и свидетельствуют как о разногласиях между крупнейшими участниками сделки, так и о недовольстве "меньшевиков" положением дел в картеле.

Поэтому с нефтью нужно быть осторожными. Мало того, что решение саммита ОПЕК+ может не оправдать ожиданий большинства игроков, так еще никак не успокоится "черный медведь", который вчера с открытием американских торгов вновь приступил к раздаче нефтяных контрактов всем желающим.

Рубль слабо отреагировал на рост нефти и всеобщий мировой позитив. Мы ждали полноценного тестирования отметки 66 руб. за доллар, но от нее российская валюта вчера лишь развернулась. Сегодня доллар продолжает падать к основным мировым валютам (пара евро-доллар растет на четверть процента), что дает рублю шанс возобновить попытки уйти ниже отметки 66. Однако не следует забывать, что на российскую валюту сильно давит неопределенность с характером новых санкций по "делу Скрипаля", поэтому перспектив роста рубля ниже 65 пока аналитик не видит. Короткие позиции по паре "доллар-рубль" аналитик рекомендует через ночь не переносить, дабы не поспасть на утренний негативный гэп после возможного прояснения вопроса по санкциям.

"AK&M" от 04.12.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100