Среднесрочный потенциал для роста российского рынка акций сохраняется, полагают аналитики

Некоторое снижение оптимизма на глобальных рынках пока может оказывать сдерживающий эффект и на российские акции, в связи с чем диапазон 2400-2450 пунктов пока может сохранять актуальность. Об этом говорится в обзоре Промсвязьбанка.



Среднесрочный потенциал для роста российского рынка акций, на наш взгляд, сохраняется.



Последние два с половиной месяца пара доллар/рубль большую часть времени проводит в диапазоне 65-68 руб. При текущем новостном фоне ожидается снижение пары в нижнюю половину диапазона.





"AK&M" от 04.12.2018