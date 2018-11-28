ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 5 декабря в размере 66.4467 руб. против 66.2921 руб. на 4 декабря.





Курс доллара США за последние 5 дней:



02.12.18 - 66.2921 руб.

01.12.18 - 66.5335 руб.

30.11.18 - 66.6342 руб.

29.11.18 - 66.9436 руб.

28.11.18 - 66.7800 руб.



































































































"AK&M" от 04.12.2018