Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

04/12/2018
13:10

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 5 декабря

Банк России установил на 5 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 49.0244
1 Азербайджанский манат 39.1669
100 Армянских драмов 13.6975
1 Белорусский рубль 31.2132
1 Болгарский лев 38.6790
1 Бразильский реал 17.2935
100 Венгерских форинтов 23.4463
1000 Вон Республики Корея 60.0127
10 Гонконгских долларов 85.0823
1 Датская крона 10.1356
1 Доллар США 66.4467
1 Евро 75.6562
100 Индийских рупий 94.3644
100 Казахстанских тенге 17.8967
1 Канадский доллар 50.4224
100 Киргизских сомов 95.1277
10 Китайских юаней 97.0946
10 Молдавских леев 38.8918
1 Новый туркменский манат 19.0119
10 Норвежских крон 78.1947
1 Польский злотый 17.6833
1 Румынский лей 16.2644
1 СДР (специальные
права заимствования) 91.8626
1 Сингапурский доллар 48.6967
10 Таджикских сомони 70.5379
1 Турецкая лира 12.6488
10000 Узбекских сумов 79.9647
10 Украинских гривен 23.6003
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 84.7195
10 Чешских крон 29.1586
10 Шведских крон 73.9570
1 Швейцарский франк 66.6935
10 Южноафриканских рэндов 48.6882
100 Японских иен 58.7686

"AK&M" от 04.12.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100