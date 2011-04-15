Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 5 декабря

Банк России установил на 5 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 49.0244

1 Азербайджанский манат 39.1669

100 Армянских драмов 13.6975

1 Белорусский рубль 31.2132

1 Болгарский лев 38.6790

1 Бразильский реал 17.2935

100 Венгерских форинтов 23.4463

1000 Вон Республики Корея 60.0127

10 Гонконгских долларов 85.0823

1 Датская крона 10.1356

1 Доллар США 66.4467

1 Евро 75.6562

100 Индийских рупий 94.3644

100 Казахстанских тенге 17.8967

1 Канадский доллар 50.4224

100 Киргизских сомов 95.1277

10 Китайских юаней 97.0946

10 Молдавских леев 38.8918

1 Новый туркменский манат 19.0119

10 Норвежских крон 78.1947

1 Польский злотый 17.6833

1 Румынский лей 16.2644

1 СДР (специальные

права заимствования) 91.8626

1 Сингапурский доллар 48.6967

10 Таджикских сомони 70.5379

1 Турецкая лира 12.6488

10000 Узбекских сумов 79.9647

10 Украинских гривен 23.6003

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 84.7195

10 Чешских крон 29.1586

10 Шведских крон 73.9570

1 Швейцарский франк 66.6935

10 Южноафриканских рэндов 48.6882

100 Японских иен 58.7686

"AK&M" от 04.12.2018