Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 5 декабря

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Банк России установил на 5 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 49.0244
1 Азербайджанский манат 39.1669
100 Армянских драмов 13.6975
1 Белорусский рубль 31.2132
1 Болгарский лев 38.6790
1 Бразильский реал 17.2935
100 Венгерских форинтов 23.4463
1000 Вон Республики Корея 60.0127
10 Гонконгских долларов 85.0823
1 Датская крона 10.1356
1 Доллар США 66.4467
1 Евро 75.6562
100 Индийских рупий 94.3644
100 Казахстанских тенге 17.8967
1 Канадский доллар 50.4224
100 Киргизских сомов 95.1277
10 Китайских юаней 97.0946
10 Молдавских леев 38.8918
1 Новый туркменский манат 19.0119
10 Норвежских крон 78.1947
1 Польский злотый 17.6833
1 Румынский лей 16.2644
1 СДР (специальные
права заимствования) 91.8626
1 Сингапурский доллар 48.6967
10 Таджикских сомони 70.5379
1 Турецкая лира 12.6488
10000 Узбекских сумов 79.9647
10 Украинских гривен 23.6003
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 84.7195
10 Чешских крон 29.1586
10 Шведских крон 73.9570
1 Швейцарский франк 66.6935
10 Южноафриканских рэндов 48.6882
100 Японских иен 58.7686
"AK&M" от 04.12.2018