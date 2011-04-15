Банк России на 5 декабря повысил курс евро к рублю почти на 27 копеек до 75.6562 руб., курс доллара США - более чем на 15 копеек до 66.4467 руб.

Банк России на 5 декабря повысил официальный курс евро к рублю почти на 27 копеек до 75.6562 руб. с 75.3874 руб., курс доллара США - более чем на 15 копеек до 66.4467 руб. с 66.2921 руб. 4 декабря.



Стоимость бивалютной корзины на 5 декабря увеличилась почти на 21 копейку (+0.29%) до 70.5910 руб. с 70.3850 руб. 4 декабря.



"AK&M" от 04.12.2018