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04/12/2018
13:33

Госдума приняла закон, определяющий порядок передачи лесных участков в безвозмездное пользование

Госдума приняла в третьем чтении правительственный закон "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка предоставления лесных участков в безвозмездное пользование". Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

В соответствии с законом, договор безвозмездного пользования лесным участком, находящимся в государственной или муниципальной собственности, может быть заключен на срок от одного года до пяти лет без проведения торгов на основании заявления заинтересованного лица в случае отсутствия о нём сведений в реестре недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений.

Закон вводит типовую форму для договора на предоставление лесных участков, передаваемых в безвозмездное пользование, по аналогии с типовой формой договора, которая установлена для договоров на аренду лесных участков. Полномочиями по утверждению договора наделяется Рослесхоз.


"AK&M" от 04.12.2018
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