Госдума приняла закон, определяющий порядок передачи лесных участков в безвозмездное пользование

Госдума приняла в третьем чтении правительственный закон "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка предоставления лесных участков в безвозмездное пользование". Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



В соответствии с законом, договор безвозмездного пользования лесным участком, находящимся в государственной или муниципальной собственности, может быть заключен на срок от одного года до пяти лет без проведения торгов на основании заявления заинтересованного лица в случае отсутствия о нём сведений в реестре недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений.



Закон вводит типовую форму для договора на предоставление лесных участков, передаваемых в безвозмездное пользование, по аналогии с типовой формой договора, которая установлена для договоров на аренду лесных участков. Полномочиями по утверждению договора наделяется Рослесхоз.





"AK&M" от 04.12.2018