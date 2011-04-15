В подмосковных аэропортах общепиты снизили цены, ФАС

Подмосковным УФАС приняты меры по снижению цен на услуги общественного питания в аэропортах Московской области. Об этом говорится в сообщении службы.



Внимание антимонопольной службы к деятельности кафе и ресторанов подмосковных аэропортов привлекли поступающие обращения граждан о завышенных ценах на услуги общепита. По результатам анализа ситуации на рынке Управлением было установлено коллективное доминирование ряда компаний по предоставлению услуг общественного питания, таких как ООО "Бургер Рус" (сеть ресторанов "Бургер Кинг"), ООО "Мастер Франчайзинг Групп" и ООО "МФГ" (сеть кафе "МУ-МУ"), ООО "Галерея-АЛЕКС" (сеть кофеен "Шоколадница"). Это послужило поводом для проверки наличия в действиях указанных компаний признаков нарушения антимонопольного законодательства.



По результатам проведённых мероприятий в отношении доминантов были возбуждены антимонопольные дела по признакам нарушения закона "О защите конкуренции". В рамках дел предстояло проверить наличие злоупотребления доминирующим положением на рынке и установления монопольно высоких цен.



Анализ деятельности ресторанов быстрого обслуживания "Бургер Кинг" осуществлялся Управлением в аэропорту "Домодедово", деятельность кафе "МУ-МУ" проверялась в "Домодедово" и "Шереметьево", а кофеен "Шоколадница" в "Жуковском" и "Шереметьево".



Анализ документов, предоставленных в ходе проведения антимонопольного расследования показал, что уровень цен на услуги общественного питания в кафе/ресторанах на территории аэропортов "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" выше, чем в столичных заведениях.



В действиях "Бургер Рус", "Мастер Франчайзинг Групп" и "МФГ" был установлен факт нарушения антимонопольного законодательства и выданы предписания об устранении нарушений. Кроме того, компании привлечены к административной ответственности.



Предписания были исполнены в установленный срок. Снижены цены во всех категориях меню (горячие блюда, закуски, салаты, завтраки, обеды, горячие и холодные напитки, вода, десерты и так далее) и расширен ассортимент имеющихся блюд.



Также было расширено эконом меню ООО "Галерея-АЛЕКС" (сеть кофеен "Шоколадница"), предлагаемое в аэропортах "Шереметьево" и "Жуковский", которое увеличилось до восьми разделов (кофе и чай, холодные напитки, сэндвичи, салаты, основные блюда, блинчики, десерты, напитки) и девятнадцать позиций. Цены в нем соответствуют ценам меню московских кофеен "Шоколадница".



Так, "Шоколадница" снизила цены на ряд позиций в "Шереметьево" и "Жуковском" в среднем на 19.84%, "Бургер Кинг" в "Домодедово" снизил цены на ряд позиций на 23.7%, "Му-Му" в "Домодедово" снизило цены в среднем на 44.91%, а в "Шереметьево" в среднем на 29.62%.



"AK&M" от 04.12.2018