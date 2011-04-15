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04/12/2018
13:45

ФАС оштрафовала Metro на 300 тыс. за рекламу алкоголя

Московское УФАС России признало Metro Cash & Carry виновным в неисполнении предписания о прекращении нарушения закона "О рекламе" и приняло решение оштрафовать торговую сеть на 300 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении службы.

Ранее ведомство предписало ритейлеру прекратить рассылку рекламы вин и себя в качестве продавца алкогольной продукции. Реклама алкогольной продукции с содержанием этилового спирта 5% и более разрешается только в местах розничной продажи алкогольной продукции.

Торговая сеть уведомила регулятора об исполнении предписания, однако рассылка спама в мессенджере Viber с предложением скидок на французские вина в сопровождении изображения бокала вина все равно продолжилась.

METRO - транснациональная компания, работающая в секторах оптовой торговли и розничной продажи продовольственных товаров. Компания действует более чем в 35 странах и имеет штат свыше 150 тыс. сотрудников по всему миру.

Продажи METRO AG за 9 месяцев 2017/2018 фингода упали на 1.4% до 27.557 млрд евро с 27.947 млрд евро за 9 месяцев 2016/2017 фингода. Показатель EBITDA за вычетом прибыли от операций с недвижимостью упал на 5.2% до 1.063 млрд евро с 1.121 млрд, прибыль от операций с недвижимостью - на 93.8% до 8 млн евро со 127 млн, прибыль до налогов (EBT) - на 25.1% до 429 млн евро с 573 млн.

"AK&M" от 04.12.2018
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