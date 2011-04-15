Оборот торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже за 11 месяцев составил $7.844 млрд

Оборот торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже за 11 месяцев 2018 года составил $7.844 млрд (496.681 млрд руб.). Об этом говорится в сообщении биржи.



В ноябре 2018 года оборот торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже составил $1.132 млрд (75.414 млрд руб.).



Как заявил генеральный директор Санкт-Петербургской биржи Евгений Сердюков, цитируемый в сообщении, "4 года назад, 28 ноября 2014 года, на Санкт-Петербургской бирже были запущены впервые в России биржевые торги иностранными ценными бумагами. Наш рынок стартовал с 50 самыми ликвидными акциями из индекса S&P 500, сегодня инвесторам доступны более 600 иностранных инструментов (акции, облигации, депозитарные расписки) американских, азиатских и европейских эмитентов. Этот год запомнится нам притоком на биржу частных инвесторов, по сравнению с ноябрем 2017 года их число увеличилось на 903%. Сейчас более 24 тыс. клиентов совершают сделки ежемесячно, а более 46 тыс. держат ценные бумаги на счетах".



Санкт-Петербургская биржа планирует расширять спектр доступных сервисов и совершенствовать инфраструктуру рынка. Ключевые цели на ближайший год включают увеличение количества доступных инструментов на торгах и расширение географии эмитентов.



Санкт-Петербургская биржа является крупнейшей площадкой по организации торгов иностранными ценными бумагами в РФ. Старт торгов состоялся в ноябре 2014 года. Сделки заключаются в рамках российского правового поля, расчёты проводятся в долларах США. Акции хранятся в российском депозитарии (РДЦ), что гарантирует своевременность поставок.







"AK&M" от 04.12.2018