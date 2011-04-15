Ингосстрах выплатил свыше 3.6 млн руб. крупному российскому банку

Ингосстрах выплатил страховое возмещение в размере свыше 3.6 млн руб. крупному российскому банку в связи с хищением денежной наличности. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Страховой случай произошёл в октябре 2018 года в городе Ярославле. Неустановленные лица незаконно проникли в помещение супермаркета, повредили банкомат и похитили находящиеся в нем денежные средства. По данному факту возбуждено уголовное дело.



Имущество клиента, в том числе банкоматы, платежные терминалы и наличные денежные средства застраховано в Ингосстрахе. Общий лимит ответственности по договору составляет более 92 млрд руб. В соответствии с договором страхования покрываются риски утраты, уничтожения или повреждения застрахованного имущества. Договор заключен на 1 год.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.











"AK&M" от 04.12.2018