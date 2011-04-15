Российская экономика растёт темпами, близкими к потенциальным, заявляет ЦБ

Российская экономика растёт темпами, близкими к потенциальным. При этом сохраняется неоднородность в динамике основных показателей производственной и инвестиционной активности. Об этом свидетельствуют данные комментария Банка России.



Хотя в октябре отмечалась слабая динамика производства в ряде отраслей, она отчасти связана с действием временных факторов и не даёт оснований для корректировки прогноза. Банк России сохраняет прогноз роста ВВП в текущем году на 1.5-2%, подчёркивает ЦБ.



Инвестиционная активность в III квартале 2018 года, как и ожидалось, была достаточно высокой. Годовой темп прироста инвестиций в основной капитал составил 5.5% после 2.8% в предыдущем периоде, что отчасти связано с эффектом базы.



Среди позитивных тенденций октября Банк России отмечает рост реальных доходов населения, продолжающийся в месячном выражении два месяца подряд. Также сохраняются умеренные темпы прироста реальной заработной платы. Это будет продолжать оказывать поддержку потребительскому спросу, говорится в комментарии.







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