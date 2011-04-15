Ravon отзывает 5.219 тыс. автомобилей Nexia R3. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.



Программа мероприятий представлена ООО "Равон Моторс Рус", являющимся официальным представителем изготовителя Ravon на российском рынке.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные с мая 2017 года по март 2018 года, с VIN-кодами согласно приложению, опубликованному на сайте Росстандарта.



Причиной отзыва транспортных средств является существующая вероятность смещения выпускного шланга с металлической трубки из-за недостаточной прижимной силы пружинного хомута. Это может привести к утечке гидравлической жидкости из системы.



Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.



На транспортных средствах будет выполнена установка двух дополнительных хомутов на шланг системы рулевого управления.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



"AK&M" от 04.12.2018