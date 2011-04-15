Аэрофлот передаёт авиакомпании "Россия" часть рейсов в Бангкок и Коломбо

Аэрофлот в декабре передаст своей дочерней авиакомпании "Россия" часть рейсов в Бангкок и Коломбо. Об этом сообщил Аэрофлот.



Так, с 10 декабря "России" будут переданы рейсы SU276 (будущий номер рейса SU6275) и SU277 (SU6276) с маршрутным сообщением Москва - Бангкок - Москва. Пассажиры, имеющие билеты на рейсы SU276/277 с датой вылета после 10 декабря, будут автоматически переоформлены на рейсы авиакомпании "Россия". Тем, кто не желает воспользоваться перевозкой на рейсах "России", предоставляется возможность оформить возврат билета по месту его приобретения, либо переоформить билет на другие рейсы Аэрофлота по тому же маршруту в пределах плюс/минус 5 дней от первоначальной даты вылета.



С 17 декабря авиакомпания "Россия" получит рейсы SU286 (SU6265) и SU287 (SU6266) сообщением Москва - Коломбо - Москва.



Полеты по обоим направлениям будут выполняться из московского аэропорта "Шереметьево" (Терминал D) на дальнемагистральных лайнерах Boeing 777 авиакомпании "Россия". Аэрофлот эксплуатирует указанные рейсы совместно с дочерним перевозчиком.



Группа компаний "Аэрофлот" - крупнейший в России холдинг, который включает ряд дочерних компаний: АО "Донавиа", АО "Авиакомпания "Россия", АО "Оренбургские авиалинии" (Orenair), АО "Авиакомпания "Аврора" (единая дальневосточная авиакомпания, первый рейс совершила в ноябре 2013 года), а также ООО "Авиакомпания "Победа", осуществляющее бюджетные авиаперевозки.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.



Пассажиропоток Группы "Аэрофлот" за 9 месяцев 2018 года вырос на 10.2% до 42.2 млн по сравнению с годом ранее. Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" вырос при этом на 8% до 26.8 млн. Пассажирооборот Группы увеличился на 9.1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот авиакомпании - на 6.3%. Занятость пассажирских кресел по Группе "Аэрофлот" увеличилась на 0.1 процентного пункта до 83.8%, по компании показатель снизился на 1.2 процентного пункта до 81.6%. Группа "Аэрофлот" в сентябре 2018 года ввела в эксплуатацию четыре воздушных судна: один SSJ100, один Boeing 737-800, один Airbus А320 и один Boeing 777-300. За этот же период был выведен из парка один Boeing 737-800. По состоянию на 30 сентября 2018 года парк Группы насчитывал 361 воздушное судно. Авиакомпания "Аэрофлот" ввела в эксплуатацию два воздушных судна: один SSJ100 и один Airbus А320. По состоянию на 30 сентября 2018 года парк авиакомпании "Аэрофлот" насчитывал 250 воздушных судов.



Прибыль Группы Аэрофлот по МСФО за 9 месяцев 2018 года упала на 17.2% до 22.49 млрд руб. с 27.149 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 15.2% до 466.345 млрд руб. с 404.773 млрд руб., показатель EBITDAR - на 9.8% до 110.957 млрд руб. с 101.016 млрд руб. Показатель EBITDA упал на 11.5% до 47.189 млрд руб. с 53.306 млрд руб.



Прибыль Группы Аэрофлот по МСФО за III квартал 2018 года выросла на 14.2% до 27.718 млрд руб. с 24.261 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 18% до 200.523 млрд руб. с 169.915 млрд руб., показатель EBITDAR - на 17.5% до 64.594 млрд руб. с 54.958 млрд руб., показатель EBITDA - на 7% до 40.567 млрд руб. с 37.902 млрд руб.



Авиакомпания "Россия" (ИНН 7810814522) входит в Группу "Аэрофлот". Совокупная маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 130 направлений. На внутренних и международных линиях эксплуатируются самолеты Boeing 747, Boeing 777, Boeing 737NG, Airbus A320 и Airbus А319. Авиакомпания базируется в Санкт-Петербурге и Москве.



Основными собственниками компании являются ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (75% минус 1 акция) и правительство Санкт-Петербурга (25% плюс 1 акция).



Пассажиропоток авиакомпании "Россия" в январе-августе 2018 года снизился на 0.1% до 7.765 млн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Пассажирооборот вырос на 3.9% до 20.125 млрд пассажирокилометров, показатель занятости кресел - на 2.9 процентного пункта до 87.5%. Объём перевозки грузов и почты упал на 1.4% до 20.438 тыс. т, грузооборот увеличился на 1.3% до 95.736 млн тоннокилометров.



"AK&M" от 04.12.2018