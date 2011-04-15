САФМАР стал участником "Директ Кредит Центра" с долей 75% капитала

ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции" стало участником ООО "Директ Кредит Центр" с долей 75% капитала. Об этом говорится в сообщении компании.



Напомним, в ФАС 17 октября поступило на рассмотрение ходатайство "САФМАР Финансовые инвестиции" о приобретении 75% в уставном капитале "Директ кредит центр".



Также в антимонопольный орган поступило ходатайство САФМАР о приобретении в результате совершения указанной сделки прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности ООО "Директ кредит", ООО "Альянс кредит" и ООО "ДК Финанс".



ООО "Директ кредит центр", ООО "Альянс кредит" и ООО "ДК Финанс" (Москва) ведут вспомогательную деятельность в сфере финансовых услуг.



ООО "Директ кредит" (Москва) ведёт деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества.



Группа "Сафмар" - одна из крупнейших промышленно-финансовых групп в России, включающая промышленные и банковские активы, страхование, лизинг, НПФ, а также нефинансовые активы.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 04.12.2018