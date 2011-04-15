Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

04/12/2018
17:11

ФНС разъяснила порядок налогообложения недвижимости в случае прекращения её существования

ФНС России разъяснила порядок налогообложения объектов недвижимости, принадлежащих физлицам, в случае прекращения их существования: в том числе в результате сноса, разрушения, уничтожения. Об этом говорится в сообщении службы.

По общему правилу, налоговая инспекция исчисляет налог на имущество физлиц на основании сведений об объектах недвижимости, которые представляют органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

Чтобы внести изменения в Единый государственный реестр недвижимости в связи с прекращением существования объекта, заинтересованные лица представляют в органы Росреестра акт обследования. В нем кадастровый инженер подтверждает гибель или уничтожение объекта капитального строительства. Затем сведения о снятии объекта с кадастрового учета и прекращения прав на него направляются органами Росреестра в налоговые органы.

До поступления в инспекцию указанных сведений факт уничтожения (утраты физических свойств) объекта капитального строительства может устанавливаться также на основании соответствующего заявления налогоплательщика или его представителя. В нем должна содержаться информация о гибели или уничтожении объекта, а также приложены подтверждающие документы: например, справка местной администрации о гибели объекта из-за стихийного бедствия, справка органов госпожнадзора, вступившее в силу судебное постановление, акт обследования или заключение организации государственного учета жилищного фонда о сносе объекта и тому подобное. В этом случае для прекращения исчисления налога может применяться порядок, предусмотренный пунктом 5 статьи 408 НК РФ. При этом учитывается, что дата прекращения права собственности на объект будет установлена налоговым органом по результатам рассмотрения документов, подтверждающих прекращение существования объекта недвижимого имущества.

"AK&M" от 04.12.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100