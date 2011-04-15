Кабмин утвердил правила представления иностранцами в ФАС данных о своих бенефициарах

Правительство РФ утвердило правила представления в ФАС России иностранными юридическими лицами, иностранными организациями, не являющимися юридическими лицами, и находящимися под их контролем организациями в составе ходатайства о предварительном согласовании сделки или при уведомлении о совершении сделок информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах. Соответствующие постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Ранее законом от 31 мая 2018 года N 122-ФЗ внесены изменения в ряд законодательных актов в части уточнения понятия "иностранный инвестор". Изменениями, внесёнными в закон от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", в том числе установлено, что заявитель сделки при подаче ходатайства о её предварительном согласовании обязан представлять в ФАС также сведения о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.



Подписанными постановлениями устанавливается порядок представления иностранными инвесторами информации, необходимой для принятия уполномоченными органами решений в целях обеспечения контроля за осуществлением иностранных инвестиций.



Постановлением N 1456 утверждены Правила представления иностранными юридическими лицами, иностранными организациями, не являющимися юридическими лицами, и находящимися под их контролем организациями в ФАС информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах.



В соответствии с этими правилами, заявитель обязан представлять такую информацию в определённый срок в составе ходатайства о предварительном согласовании сделки, а также при уведомлении о совершении сделок или направлении запроса о необходимости согласования планируемой сделки в установленном порядке.



Информация будет включать сведения о месте регистрации и адресе выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и контролирующих лиц, их гражданстве, виде деятельности, количестве имеющихся у них акций (долей) в уставном капитале заявителя и находящихся в распоряжении голосов, приходящихся на эти акции (доли), а также сведения о признаках, определяющих факт наличия над заявителем контроля в соответствии с законом N 57-ФЗ.



Постановлением N 1457 устанавливается обязанность заявителя включать в состав уведомления о совершённых сделках сведения о каждом из своих выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.



Постановлением N 1458 устанавливается обязанность заявителя включать в состав подаваемого ходатайства о предварительном согласовании сделки сведений о каждом из своих выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в установленном объёме.



"AK&M" от 04.12.2018