Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

04/12/2018
16:02

Кабмин утвердил правила представления иностранцами в ФАС данных о своих бенефициарах

Правительство РФ утвердило правила представления в ФАС России иностранными юридическими лицами, иностранными организациями, не являющимися юридическими лицами, и находящимися под их контролем организациями в составе ходатайства о предварительном согласовании сделки или при уведомлении о совершении сделок информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах. Соответствующие постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Ранее законом от 31 мая 2018 года N 122-ФЗ внесены изменения в ряд законодательных актов в части уточнения понятия "иностранный инвестор". Изменениями, внесёнными в закон от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", в том числе установлено, что заявитель сделки при подаче ходатайства о её предварительном согласовании обязан представлять в ФАС также сведения о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

Подписанными постановлениями устанавливается порядок представления иностранными инвесторами информации, необходимой для принятия уполномоченными органами решений в целях обеспечения контроля за осуществлением иностранных инвестиций.

Постановлением N 1456 утверждены Правила представления иностранными юридическими лицами, иностранными организациями, не являющимися юридическими лицами, и находящимися под их контролем организациями в ФАС информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах.

В соответствии с этими правилами, заявитель обязан представлять такую информацию в определённый срок в составе ходатайства о предварительном согласовании сделки, а также при уведомлении о совершении сделок или направлении запроса о необходимости согласования планируемой сделки в установленном порядке.

Информация будет включать сведения о месте регистрации и адресе выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и контролирующих лиц, их гражданстве, виде деятельности, количестве имеющихся у них акций (долей) в уставном капитале заявителя и находящихся в распоряжении голосов, приходящихся на эти акции (доли), а также сведения о признаках, определяющих факт наличия над заявителем контроля в соответствии с законом N 57-ФЗ.

Постановлением N 1457 устанавливается обязанность заявителя включать в состав уведомления о совершённых сделках сведения о каждом из своих выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

Постановлением N 1458 устанавливается обязанность заявителя включать в состав подаваемого ходатайства о предварительном согласовании сделки сведений о каждом из своих выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в установленном объёме.

"AK&M" от 04.12.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100