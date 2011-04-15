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04/12/2018
17:00

Мост через Москву-реку на Юго-Восточной хорде построят в 2022 году

Строительство автомобильного моста через Москву-реку в составе Юго-Восточной хорды в районе улицы Каспийская планируется завершить в 2022 году. Об этом сообщил Стройкомплекс.

Его длина составит 270 м. Мост возведут за счёт средств городского бюджета: объект включен в Адресную инвестиционную программу(АИП).

Сейчас разрабатывается проект планировки территории.
Напомним, Юго-Восточную хорду планируется построить до конца 2025 года. Длина трассы на участке от шоссе Энтузиастов до 35-го километра МКАД составит 36 км, причём 11 км из них приходятся на существующую улично-дорожную сеть.

Трасса пройдёт через десять районов Москвы и пересечёт пять магистралей. Она восполнит дефицит поперечных дорожных связей в юго-восточном секторе города.

"AK&M" от 04.12.2018
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