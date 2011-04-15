УралХим намерен расширить сотрудничество с Кенией в производстве минудобрений

УралХим намерен расширить сотрудничество с Кенией в производстве минеральных удобрений. Об этом говорится в сообщении компании по итогам встречи председателя совета директоров УралХима, заместителя председателя совета директоров ПАО "Уралкалий" Дмитрия Мазепина с президентом Республики Кения Ухуру Кениата.



Основная цель двухдневного рабочего визита руководства УралХима - расширение бизнеса в африканском регионе.



В ходе беседы У.Кениата отметил, что у Африки огромный потенциал в сельском хозяйстве. "Но нам все равно нужны партнеры для тесного сотрудничества с Россией. Мы хотим создать возможности для российских компаний в Кении и хотим увидеть, как открывается российский рынок для нашей продукции", - сказал глава государства.



Д.Мазепин в свою очередь отметил, что правительство Кении ежегодно субсидирует покупку удобрений на $40-50 млрд, при этом целью государства остается становление сельского хозяйства как независимого и эффективного бизнеса, не нуждающегося в целевом дотировании. Одним из предлагаемых инструментов в данном процессе должно стать снижение цены на удобрения. А для этого необходимо развивать сотрудничество с компаниями мирового уровня.



В итоге были достигнуты первые договорённости между сторонами. Один из ожидаемых результатов сотрудничества - увеличение присутствия УралХима и Уралкалия в Кении за счёт сотрудничества с крупнейшими сельскохозяйственными организациями страны. Кроме того, планируется строительство портовой инфраструктуры, совместные проекты в горнодобывающей отрасли. В планах ОХК также создание в Зимбабве хаба для экспорта удобрений в африканские страны.



АО "ОХК "УралХим" (ИНН 7703647595) - одна из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений в Российской Федерации и СНГ, располагающая мощностями для производства более 3 млн т аммиака, 3 млн т аммиачной селитры и её производных, 1.2 млн т карбамида и 1 млн т фосфорных и сложных удобрений в год. АО "ОХК "УралХим" занимает первое место в России по производству аммиачной селитры, второе место - по выпуску аммиака. В составе основных производственных активов АО "ОХК "УралХим" - филиал "Азот" (Березники, Пермский край), филиал "ПМУ" (Пермь), филиал "КЧХК" ( Кирово-Чепецк Кировской области), АО "Воскресенские минеральные удобрения" (Воскресенск, Московская область).



ПАО "Уралкалий" (ИНН 5911029807) создано путём слияния активов ОАО "Уралкалий" и ОАО "Сильвинит", которое было завершено 16 июня 2011 года. Уралкалий - один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик.



"AK&M" от 04.12.2018