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04/12/2018
17:16

Росимущество разъяснило порядок приобретения конфискованного имущества

Росимущество разъяснило порядок приобретения конфискованного имущества. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Так, имущество стоимостью свыше 100 тыс. руб. реализуется путем проведения аукциона в электронной форме. Для участия в электронном аукционе претендент должен пройти регистрацию на электронной площадке, на которой размещено извещение о реализации соответствующего обращенного в собственность государства имущества. Участие в аукционе могут принять российские и иностранные юридические и физические лица, а также лица, зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя.

Имущество стоимостью 100 тыс. руб. и менее может приобрести лицо, первое подавшее заявку на участие в реализации имущества. Заявки направляются на электронную почту организатора реализации (Росимущества, его территориального органа или привлеченной специализированной организации), указанному в информационном сообщении о реализации имущества.

Информация о продаже конфискованного и иного имущества, обращенного в собственность государства, размещается на официальном сайте Росимущества (сайтах его территориальных органов).

AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 04.12.2018

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