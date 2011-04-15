Росимущество разъяснило порядок приобретения конфискованного имущества. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Так, имущество стоимостью свыше 100 тыс. руб. реализуется путем проведения аукциона в электронной форме. Для участия в электронном аукционе претендент должен пройти регистрацию на электронной площадке, на которой размещено извещение о реализации соответствующего обращенного в собственность государства имущества. Участие в аукционе могут принять российские и иностранные юридические и физические лица, а также лица, зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя.



Имущество стоимостью 100 тыс. руб. и менее может приобрести лицо, первое подавшее заявку на участие в реализации имущества. Заявки направляются на электронную почту организатора реализации (Росимущества, его территориального органа или привлеченной специализированной организации), указанному в информационном сообщении о реализации имущества.



Информация о продаже конфискованного и иного имущества, обращенного в собственность государства, размещается на официальном сайте Росимущества (сайтах его территориальных органов).



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 04.12.2018