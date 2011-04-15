ФАС считает нецелесообразным наносить на этикетки бутылок надпись: "Алкоголь убивает"

ФАС России считает нецелесообразным наносить на этикетки бутылок надпись: "Алкоголь убивает". Об этом говорится в сообщении службы в связи с выходом в СМИ информации о позиции антимонопольного органа относительно законопроекта "О внесении изменений в статьи 11 и 16 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".



ФАС 23 ноября направила отзыв на законопроект, предусматривающий введение дополнительных ограничений на розничную продажу алкогольной продукции, в Минздрав России.



В отзыве антимонопольный орган указал, что "введение единообразного порядка нанесения информации о вреде алкогольной продукции не окажет дополнительной нагрузки на производителей алкогольной продукции и приведет к унификации сведений, размещаемых на этикетках такой продукции, вместе с тем дополнение текстовых сообщений рисунками (в том числе пиктограммами), демонстрирующими возможные последствия злоупотребления алкогольной продукции, является избыточным".



"AK&M" от 04.12.2018