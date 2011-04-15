ЦБ определит порядок создания банками резервов по кредитам для застройщиков

Банки будут формировать резервы по кредитам застройщикам, использующим счета эскроу, исходя из их кредитоспособности. Проект указания Банка России устанавливает особый порядок формирования резервов по кредитам, предоставленным заёмщикам-застройщикам, использующим счета эскроу, говорится в сообщении ЦБ.



Размер расчётного резерва зависит от уровня кредитоспособности заёмщика, который определяется с помощью ряда критериев, установленных Банком России. Выделяются четыре уровня кредитоспособности: от высокого (расчётный резерв - от 1 до 5%) до слабого (расчётный резерв - от 35 до 100%).



Проект документа также содержит другие новации, в частности касающиеся оценки ссуд, предоставленных в целях выполнения государственного оборонного заказа, а также возможности включать в перечень обеспечения I категории качества залог прав по договору банковского счета.





"AK&M" от 04.12.2018