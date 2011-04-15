Дайджест газеты "Ведомости" от 5 декабря 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 5 декабря 2018 года.





ВВП НЕ УСКОРИТСЯ В СРОК



Власти не успеют выполнить план Путина. Шанс достичь среднемировых темпов роста ВВП появится лишь к 2028 году.



Российская экономика может догнать мировую - но далеко не так быстро, как рассчитывает президент Владимир Путин, указывает Всемирный банк в докладе "Экономика России: как обеспечить сохранение стабильности, удвоение темпов роста и сокращение бедности вдвое?". Одержав победу на выборах, Путин подписал новый майский указ с амбициозными целями, которых правительство должно достичь к концу его четвертого президентского срока: Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира по благосостоянию, темпы экономического роста - опередить среднемировые, а уровень бедности населения - сократиться вдвое. Не все эти задачи удастся реализовать в срок, предупреждают экономисты Всемирного банка.



Проще всего, с их точки зрения, справиться с бедностью.



ЦБ ИЩЕТ ТЕНЬ НА СТРОЙКЕ



ЦБ велел банкам тщательнее следить за строительными и торговыми компаниями



Регулятор видит в них основных клиентов теневого финансового сектора.



С 1 января 2019 г. Центробанк станет пристальнее следить за тем, как банки проводят процедуры комплаенса в отношении клиентов из строительного сектора, торговли и услуг. Об этом регулятор уведомил банки 29 ноября. "Ведомости" ознакомились с письмом.



В середине ноября ЦБ впервые опубликовал данные о том, какие отрасли являются основными клиентами теневого финансового рынка. Крупнейшие - строительный сектор (30%), логистика (21%) и торговля строительными и промышленными товарами (20%).



Банки должны не только запрашивать информацию у клиентов, но и проверять их по всем открытым источникам, даже в прессе, и внести ради этого коррективы в собственные процедуры комплаенса, указывает регулятор. Начиная с 2019 г. ЦБ при оценке качества работы службы внутреннего контроля банка будет учитывать и насколько эффективно он пресекает подобные сомнительные операции.





АСВ ПОМОЖЕТ ЗАПЛАТИТЬ



АСВ придумало, как увеличить выплаты клиентам рухнувших банков

Их заемщики теперь могут гасить кредиты онлайн.

АСВ запустило платежный портал для заемщиков банков с отозванной лицензией, сообщил представитель агентства. Сервис, разработка которого стоила 2,8 млн руб. (данные портала госзакупок), позволяет клиентам рухнувших банков оплатить кредит банковской картой или при помощи электронного кошелька. По словам представителя агентства, с помощью портала делать это можно уже на следующий день после отзыва у банка лицензии.



Заплатить по кредиту при этом непросто: после отзыва у банка лицензии его кассы закрываются, а агенты прекращают принимать платежи. Банки не любят проводить платежи в кредитные организации с отозванной лицензией. Зачастую не принимаются или возвращаются и безналичные платежи.





РОССИИ ЕЩЕ МАЛО РОСКОШИ



В России пока недостаточно роскоши. В развитых странах в секонд-хэнде продается больше люкса, в России - больше масс-маркета.



Жизненный цикл модных товаров становится все более длинным по мере появления новых бизнес-моделей: перепродажи бывших в употреблении, восстановленных и отремонтированных вещей, проката одежды, пишет McKinsey. Развитие рынка винтажных вещей характерно и для товаров класса люкс, и для массовых.



В Европе и США развитый рынок роскошного секонд-хэнда, у него уже длинная история. Секонд-хэнд в России ассоциируется с ломбардами или советскими комиссионками и насыщенность рынка люксовыми товарами для перепродажи меньше. Но тем не менее секонд-хэнды роскоши есть.





"СТРОИТЬ ВЫСОТНЫЕ ДОМА ГОРОДУ НЕВЫГОДНО"



Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин - о том, как изменения в закон о долевом строительстве повлияют на рынок, как реновация улучшит транспортную ситуацию и когда Москва победит пробки.



Объемы строительства в Москве продолжают расти. Только из городского бюджета в ближайшие три года на стройки будет направлено почти 1,6 трлн руб. Львиная доля этих денег пойдет на развитие транспортной инфраструктуры. Есть и мегапроекты. Началось проектирование московских центральных диаметров (МЦД), которые позволят по железной дороге пересечь всю Москву по диагонали за 30-40 мин, не сделав ни одной пересадки. Строится новое автомобильное кольцо - протяженностью 240 км, которое свяжет десятки районов Москвы. Строится второе кольцо метро, которое должно облегчить пересадку на другие ветки. Марат Хуснуллин объясняет, почему Москва продолжает наращивать темпы строительства и как это повлияет на жизнь горожан.





ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО МОСКВЫ



Москва подняла стоимость парковки в центре почти вдвое. Изменения коснутся четверти улиц внутри Садового кольца.



Парковка на самых загруженных улицах центра Москвы с 15 декабря подорожает до 380 руб. в час и станет платной и по воскресеньям, сообщил департамента транспорта. С 15 до 5 минут сокращается время бесплатной парковки. "После изменений в центре Москвы освободится 15-20% парковочных мест. Соответствующее постановление принято правительством Москвы", - говорится в сообщении.



Тариф в 380 руб. в час будет установлен всего на 1,9% улиц Москвы, подчеркивает департамент транспорта: "Это улицы возле "Москва-сити", Тверской, Арбата и Патриарших прудов, а также Петровка, Неглинная, Романов переулок и др.". Судя по карте на сайте департамента, минимум четвертая часть парковок внутри Садового кольца подорожает до 380 руб.







МИЛЛИОНЫ НА ПОСЕЛКИ И КИТОВ



Как эволюционируют программы корпоративной благотворительности и как санкции повлияли на бюджеты.



Российские компании проявляют недюжинную изобретательность, обустраивая жизнь в городах, где находятся их заводы В этом году организаторы конкурса "Лидеры корпоративной благотворительности" вновь столкнулись с тем, что компаний, готовых потратиться на благотворительность, с каждым годом все меньше: в 2016 г. в конкурсе участвовало 60 компаний, в 2017 г. - 52, а в 2018 г. - 46.



Однако бюджеты на филантропию при этом растут: если в 2017 г. 45 компаний, предоставивших информацию о своем бюджете на благотворительные проекты, выделили 43,9 млрд руб., то в 2018 г. 41 компания, предоставившая информацию, потратила уже 50,6 млрд руб.





INDRIVER ПОКАТАЕТ ПО НЬЮ-ЙОРКУ



Российский сервис заказа такси inDriver начал работать в США. Ранее компания перенесла туда штаб-квартиру.



Крупный российский агрегатор такси inDriver объявил о старте работы на рынке США. 4 декабря сервис начал работать в Нью-Йорке, уточнил "Ведомостям" представитель сервиса. По его словам, к сервису подключено более 5000 водителей с лицензиями Комиссии по такси и лимузинам Нью-Йорка. По аналогичной лицензии в городе работают Uber и другие агрегаторы.



В июле inDriver перенес штаб-квартиру из Якутска в Нью-Йорк, рассказывал гендиректор сервиса Арсен Томский. Тогда же компания заявляла о планах выйти на рынок США, но не уточняла сроки.



InDriver работает по модели быстрых сделок, а пассажир и водитель сами управляют основными параметрами поездки: пассажир указывает цену, которую он готов заплатить за поездку, заявку получают водители.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 05.12.2018