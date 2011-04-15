Дайджест газеты "Коммерсант" от 5 декабря 2018 года



"БАЛ" ЗДЕСЬ НЕУМЕСТЕН

АЗЕРБАЙДЖАН НЕ СМОЖЕТ КУПИТЬ БЕРЕГОВОЙ РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС ИЗ-ЗА ПОЗИЦИИ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ





Как выяснил "Ъ", поставка вооруженным силам Азербайджана берегового ракетного комплекса (БРК) "Бал-Э" сорвалась из-за позиции Минобороны РФ. Российские военные посчитали, что даже экспортная модификация ракеты данного комплекса может нести потенциальную угрозу кораблям Каспийской флотилии РФ, находящимся в российских же территориальных водах. Сам отказ от поставки одного вида продукции для России не критичен: за последние годы Баку закупил российского оружия и техники в совокупности на $5 млрд.





ЛИЗИНГ ХОЧЕТ БЫТЬ БЮДЖЕТНЫМ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОСЯТ ОГРАНИЧИТЬ РЕФОРМУ ГОСПОДДЕРЖКИ



Как выяснил "Ъ", лизинговые компании выступили против реформы господдержки промышленности, инициированной вице-премьером Дмитрием Козаком. Они обратились к премьеру РФ, а также в Минфин и Минпромторг с просьбой сохранить льготный лизинг, объясняя, что иначе спрос на автомобили, вагоны и спецтехнику может упасть. Эксперты согласны, что льготный автолизинг - важный инструмент поддержки спроса, но отмечают также, что продажи в последние два года устойчиво растут.





В ДУМЕ СОБРАЛИ ПОДПИСИ ДЛЯ "ПЕНСИОННОГО" ОБРАЩЕНИЯ В КС

ПОД ЗАПРОСОМ СПЛОТИЛИСЬ КПРФ, ЛДПР И "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ"



Депутаты всех фракций Государственной думы, кроме "Единой России", подписались под обращением в Конституционный суд (КС) об обжаловании основных положений закона о повышении пенсионного возраста. Последними присоединились депутаты фракции ЛДПР, сославшись на то, что "коммунисты недавно передали подписные листы". В Госдуме седьмого созыва обращаться в КС оппозиционные фракции, численность которых составляет 105 человек, могут только коллективно.





ДЕТСКИМ ДОМАМ НЕ ХВАТАЕТ СЕМЕЙНОСТИ

ПОЧЕМУ БУКСУЕТ РЕФОРМА СИРОТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ



Общественные организации предлагают изменить законодательство, чтобы продолжать реформу сиротских учреждений. Об этом в Общественной палате (ОП) рассказали участники общественного мониторинга, которые последние три года изучали ситуацию в детских домах и интернатах Калининградской области и Удмуртии. По мнению специалистов, разделять детей по возрасту и состоянию здоровья больше нельзя, сиротские учреждения необходимо разукрупнять, а Минобру следует разъяснить руководству общеобразовательных школ, что отказ принимать детей с особенностями развития - это нарушение федерального законодательства.





РЕГЛАМЕНТ ВСТАЕТ ПОПЕРЕК ГОРЛЫШКА

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ АЛКОГОЛЯ ОСЛОЖНЯТ ЕГО ОБОРОТ



Рассматриваемый в среду на совете ЕЭК проект техрегламента "О безопасности алкогольной продукции" обеспокоил международных производителей. Текущая версия документа, считают они, может препятствовать как поставкам алкоголя из-за рубежа, так и локализации выпуска иностранных брендов в России. В Минфине, участвовавшем в разработке регламента, проблем для участников алкогольного рынка пока не видят.





СТАВКА НА ДЕПОЗИТ

ВПЕРВЫЕ ЗА ТРИ ГОДА ПАЕВЫЕ ФОНДЫ ЗАФИКСИРОВАЛИ ЧИСТЫЙ ОТТОК СРЕДСТВ





По итогам ноября управляющие компании зафиксировали чистый отток средств пайщиков в открытые фонды - впервые с июля 2015 года. Подъем ставок по банковским депозитам на фоне снижения доходности облигационных фондов спровоцировал уход части инвесторов. Участники рынка ожидают восстановления чистого притока в ПИФы не раньше следующего года.





ВАГОНОСТРОИТЕЛЯМ ОБЕЩАЮТ СПАД СПРОСА

ПО МНЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ, В 2018 ГОДУ РЫНОК ДОШЕЛ ДО ПИКА



Резкий рост спроса на вагоны в 2016-2017 годах создал ниши на рынке для небольших вагоностроителей, увеличив конкурентность в отрасли до максимума за четыре года, считают эксперты. Но уже в 2019 году при перенасыщении рынка и снижении спроса на новый парк конкуренция начнет снижаться. В итоге Уралвагонзавод и ОВК, контролирующие около 60% рынка, в ближайшие три-пять лет могут увеличить доли за счет укрупнения рынка. Сами вагоностроители замечают, что мощности заводов, выпускающих наиболее востребованные рынком вагоны, полностью загружены, что дает шанс увеличить свои доли небольшим предприятиям.





МИНТРАНС МАНЕВРИРУЕТ В ЛАВНЕ

КОНТРОЛЬ НАД ПОРТОМ НЕ ДАЕТСЯ АНДРЕЮ БОКАРЕВУ



На фоне высоких цен на уголь обостряется борьба за доступ угольщиков к порту Лавна, который должны построить к 2020-2021 годам. По данным "Ъ", Минтранс отозвал директиву, по которой совет директоров ГТЛК должен был одобрить продажу контроля в Лавне структуре совладельца УГМК Андрея Бокарева. Источники "Ъ" связывают это прежде всего с обращением в правительство конкурирующего холдинга СДС Михаила Федяева и Владимира Гридина, у которого сейчас нет своих портов.





КРАСНОЯРСК ПРОСИТ ДЕНЕГ НА ДОРОГУ

НА ВЕТКУ В ЕМЕЛЬЯНОВО НЕ ХВАТИЛО 6,7 МЛРД РУБ.



Красноярский край все же пытается получить из федерального бюджета 6,7 млрд руб. на строительство железной дороги в аэропорт Емельяново из Красноярска. По данным "Ъ", Минтранс отказывается финансировать проект, ссылаясь на его неэффективность. Регион же не готов давать деньги на проект, ссылаясь на дефицит своего бюджета. Эксперты отмечают, что аэроэкспрессы пока рентабельны только в московских аэропортах, но и там понемногу уступают дешевеющему такси.





МЕНЬШЕ РАБОТЫ, ДЕНЕГ И ПЕРСПЕКТИВ

ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ДОВЕРИЯ ПОШЕЛ ВНИЗ



Тренд на улучшение потребительских настроений, начавшийся во втором квартале 2018 года, изменился: по итогам третьего квартала соответствующий индекс снизился с 70 до 67 пунктов. На настроении потребителей сказываются ослабление рубля, ускорение инфляции и грядущее повышение НДС до 20%.





УЛИЦА ПОЗВАЛА РЕСТОРАТОРОВ

В 2019 ГОДУ ОНИ МОГУТ СФОРМИРОВАТЬ ПОЛОВИНУ РЫНКА СТРИТ-РИТЕЙЛА



Замедлившийся ввод торговых центров и прошедшая реконструкция центральной части Москвы заставляют рестораторов все чаще открывать новые заведения в помещениях стрит-ритейла. Уже в следующем году они могут стать основными арендаторами таких объектов, сформировав половину спроса. В столице уже оформились целые гастрономические кварталы, а в наиболее популярных локациях рестораторы начали сталкиваться с нехваткой площадей.





"ЯНДЕКС.ТАКСИ" РАЗГОНЯЮТ ОЦЕНКУ

ИНВЕСТБАНКИ СПРОГНОЗИРОВАЛИ РОСТ КАПИТАЛИЗАЦИИ АГРЕГАТОРА



Спустя девять месяцев с момента объединения агрегаторов "Яндекс.Такси" и Uber оценка совместного предприятия выросла на 16-63%, до $4,4-6,2 млрд, подсчитали Райффайзенбанк и HSBC. К 2020 году стоимость сервиса составит $7 млрд, допускает Morgan Stanley. Рынок предсказуемо нагревается в преддверии IPO крупных компаний, однако российское происхождение агрегаторов и возможные регуляторные ограничения их деятельности негативно скажутся на оценке, считают эксперты и участники рынка.





МГТС ПРОКАЧАЕТ СЕТИ

ОПЕРАТОР ЗАПУСТИТ ТАРИФ ГИГАБИТНОГО ИНТЕРНЕТА



Вслед за столичным провайдером Seven Sky МГТС в середине декабря запустит тариф со скоростью до 1 Гбит/с. В таком режиме способны работать уже около половины компьютеров, продаваемых на российском рынке, считают ритейлеры. Впрочем, другие операторы связи уверены, что абонентам пока хватает текущих скоростей.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 05.12.2018