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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 5 декабря, в размере 66.4467 руб. против 66.2921 руб. на 4 декабря.
Курс доллара США за последние 5 дней:
04.12.18 - 66.2921 руб.
01.12.18 - 66.5335 руб.
30.11.18 - 66.6342 руб.
29.11.18 - 66.9436 руб.
28.11.18 - 66.7800 руб.
"AK&M" от 04.12.2018