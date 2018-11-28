ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 5 декабря, в размере 75.6562 руб. против 75.3874 руб. на 4 декабря.





Курс евро за последние 5 дней:



04.12.18 - 75.3874 руб.

01.12.18 - 75.7484 руб.

30.11.18 - 75.8897 руб.

29.11.18 - 75.5191 руб.

28.11.18 - 75.6217 руб.

































































































"AK&M" от 04.12.2018