Повтор! АСВ начинает выплату страхового возмещения вкладчикам банка "Первомайский"

Агентство по страхованию вкладов 5 декабря 2018 года начинает выплату страхового возмещения вкладчикам банка "Первомайский". Об этом говорится в сообщении АСВ.



Победителями конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам банка "Первомайский" стали Сбербанк и РНКБ Банк.



Сбербанк будет осуществлять выплату страхового возмещения вкладчикам банка, проживающим во всех субъектах РФ кроме Крыма. Выплату страхового возмещения вкладчикам банка в Крыму будет осуществлять РНКБ Банк.



Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Первомайский" (Краснодар) 23 ноября 2018 года. По величине активов на 1 ноября 2018 года кредитная организация занимала 204-е место в банковской системе Российской Федерации.





"AK&M" от 04.12.2018