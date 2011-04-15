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05/12/2018
11:42

Акционеры Takeda одобрили приобретение Shire

Акционеры Takeda Pharmaceutical одобрили сделку по приобретению Shire. Об этом говорится в сообщении компании.

Порядка 88% держателей бумаг компании одобрили выпуск новых акций, необходимых для реализации сделки.

Теперь сделка ожидает одобрения акционеров Shire. При условии получения всех разрешений, приобретение будет завершено 8 января.

Takeda Pharmaceutical Company Limited - международная фармацевтическая компания с фокусом на передовые научные разработки. Takeda ведёт научно-исследовательские разработки как самостоятельно, так и совместно с научным и бизнес-сообществом. Более 30 тыс. сотрудников Takeda взаимодействуют со специалистами здравоохранения более чем в 70 странах мира. ООО "Такеда Фармасьютикалс" ("Такеда Россия"), центральный офис расположен в Москве, входит в состав Takeda Pharmaceutical Company Limited, Осака, Япония.

Фармкомпания Shire основана в 1986 году. Акции обращаются на Лондонской фондовой бирже.

AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 05.12.2018

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