Московским аэропортам присвоили новые имена. Об этом говорится в материалах конкурсной организации.



Так, аэропорту "Домодедово" присвоено имя Михаила Васильевича Ломоносова, аэропорту "Шереметьево" - Александра Сергеевича Пушкина.



Аэропорт "Внуково" еще ожидает решения.

Экспертный совет конкурса "Великие имена России" на заседании 4 декабря утвердил итоги финального голосования по выбору имен для 47 аэропортов - участников проекта. В конкурсе приняли участие более 5.525 млн человек. В большинстве регионов победителями признаны имена, набравшие простое большинство голосов.



Пять популярных имен одновременно вышли в лидеры голосования в нескольких городах. В этих случаях в качестве общего критерия учитывалось процентное соотношение голосов, отданных за кандидата в каждом городе.



Так, за Петра I в Воронеже отдано 59% от общего числа голосов против 47% в Санкт-Петербурге. За Михаила Ломоносова в Москве ("Домодедово") - 71% против 61% в Архангельске. За Фармана Салманова в Сургуте - 58% против 45% в Нижневартовске. За Михаила Лермонтова в Минеральных Водах - 89% против 87% в Пензе. За Сергея Королева в Самаре - 60% против 43% в Москве ("Внуково"). Таким образом, Воронеж получит имя Петра I, Москва ("Домодедово") - имя Михаила Ломоносова, Сургут - Фармана Салманова.



Конкурс "Великие имена России" проходит во всей стране. По результатам публичных обсуждений в каждом регионе формировался первичный список имён-претендентов для названия местного аэропорта. Жители городов-участников конкурса выбирают один аэропорт из списка и предлагают для него свой вариант имени (на сайте). Любой желающий может выбрать один аэропорт из общего списка и проголосовать за одно имя, по принципу "один голос - один аэропорт - одно имя". Путём народного голосования определяются имена выдающихся соотечественников, которые будут присвоены крупным аэропортам страны. Имена, которые выберут россияне, дополнят официальные наименования 47 самых крупных аэропортов России международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 млн человек.



Отметим, что индивидуализация аэропортов останется прежней.

"AK&M" от 05.12.2018