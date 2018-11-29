ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 6 декабря в размере 66.8242 руб. против 66.4467 руб. на 5 декабря.





Курс доллара США за последние 5 дней:



05.12.18 - 66.4467 руб.

04.12.18 - 66.2921 руб.

01.12.18 - 66.5335 руб.

30.11.18 - 66.6342 руб.

29.11.18 - 66.9436 руб.





































































































"AK&M" от 05.12.2018