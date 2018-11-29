ЦБ РФ установил официальный курс евро на 6 декабря в размере 75.7051 руб. против 75.6562 руб. на 5 декабря.





Курс евро за последние 5 дней:



05.12.18 - 75.6562 руб.

04.12.18 - 75.3874 руб.

01.12.18 - 75.7484 руб.

30.11.18 - 75.8897 руб.

29.11.18 - 75.5191 руб.



































































































"AK&M" от 05.12.2018