Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 6 декабря

Банк России установил на 6 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 48.7416

1 Азербайджанский манат 39.3894

100 Армянских драмов 13.7896

1 Белорусский рубль 31.3141

1 Болгарский лев 38.7095

1 Бразильский реал 17.3457

100 Венгерских форинтов 23.3970

1000 Вон Республики Корея 60.0068

10 Гонконгских долларов 85.5613

1 Датская крона 10.1442

1 Доллар США 66.8242

1 Евро 75.7051

100 Индийских рупий 94.7391

100 Казахстанских тенге 18.0032

1 Канадский доллар 50.3043

100 Киргизских сомов 95.7367

10 Китайских юаней 97.3319

10 Молдавских леев 38.9305

1 Новый туркменский манат 19.1199

10 Норвежских крон 78.3411

1 Польский злотый 17.6835

1 Румынский лей 16.2716

1 СДР (специальные

права заимствования) 92.7199

1 Сингапурский доллар 48.8588

10 Таджикских сомони 70.9386

1 Турецкая лира 12.4040

10000 Узбекских сумов 80.3678

10 Украинских гривен 23.8941

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 84.9469

10 Чешских крон 29.2268

10 Шведских крон 73.9615

1 Швейцарский франк 66.8509

10 Южноафриканских рэндов 48.4760

100 Японских иен 59.1181

"AK&M" от 05.12.2018