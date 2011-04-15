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05/12/2018
12:39

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 6 декабря

Банк России установил на 6 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 48.7416
1 Азербайджанский манат 39.3894
100 Армянских драмов 13.7896
1 Белорусский рубль 31.3141
1 Болгарский лев 38.7095
1 Бразильский реал 17.3457
100 Венгерских форинтов 23.3970
1000 Вон Республики Корея 60.0068
10 Гонконгских долларов 85.5613
1 Датская крона 10.1442
1 Доллар США 66.8242
1 Евро 75.7051
100 Индийских рупий 94.7391
100 Казахстанских тенге 18.0032
1 Канадский доллар 50.3043
100 Киргизских сомов 95.7367
10 Китайских юаней 97.3319
10 Молдавских леев 38.9305
1 Новый туркменский манат 19.1199
10 Норвежских крон 78.3411
1 Польский злотый 17.6835
1 Румынский лей 16.2716
1 СДР (специальные
права заимствования) 92.7199
1 Сингапурский доллар 48.8588
10 Таджикских сомони 70.9386
1 Турецкая лира 12.4040
10000 Узбекских сумов 80.3678
10 Украинских гривен 23.8941
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 84.9469
10 Чешских крон 29.2268
10 Шведских крон 73.9615
1 Швейцарский франк 66.8509
10 Южноафриканских рэндов 48.4760
100 Японских иен 59.1181

"AK&M" от 05.12.2018
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