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05/12/2018
12:45

Роспотребнадзор не получал жалобы на необоснованное завышение цены на такси

Роспотребнадзор не получал жалобы на необоснованное завышение цены на такси. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В период с 5 по 19 ноября 2018 года во всех субъектах РФ Роспотребнадзором была организована и проведена "горячая линия" по защите прав потребителей при пользовании услугами такси и каршеринга.

На "горячую линию" Роспотребнадзора не поступали жалобы на необоснованное завышение цены за перевозку.

Наиболее часто (43% обращений) специалисты Роспотребнадзора консультировали граждан по вопросам правил оказания транспортных услуг.

Не меньшая доля вопросов населения касались защиты прав потребителей при пользовании такси (41% обращений).

Часть консультаций (10% обращений) была посвящена деятельность агрегаторов такси, а именно качеству и безопасность услуг (жалобы на грязный салон в машине, грубое поведение сотрудников такси, вопрос о порядке возврата забытых вещей в салоне такси и другие).

Отдельный блок вопросов и жалоб касался защиты прав потребителей при пользовании каршерингом (6% обращений). Потребителей, пользующихся новой услугой по аренде автомобилей для периодического пользования, интересовали вопросы: некачественного предоставления астомобиля, в том числе частые поломки; порядка предоставления необходимых документов, подтверждающих заключение договора на каршеринг; порядка оставления автомобиля каршеринга в парковочной зоне аэропорта, если клиент улетает в другой регион; на что обращать внимания при заключении договора, может ли клиент вносить изменения в данный договор; порядка оплаты штрафов за нарушения ПДД при пользовании автомобилем каршеринга.

По результатам рассмотрения обращений подготовлено 145 проектов претензий и 20 проектов исковых заявлений. По ряду обращений уже возбуждено административное делопроизводство и начаты административные расследования.

"AK&M" от 05.12.2018
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