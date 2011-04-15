Банк России на 6 декабря повысил курс евро к рублю почти на 5 копеек до 75.7051 руб., курс доллара США - почти на 38 копеек до 66.8242 руб.

Банк России на 6 декабря повысил официальный курс евро к рублю почти на 5 копеек до 75.7051 руб. с 75.6562 руб., курс доллара США - почти на 38 копеек до 66.8242 руб. с 66.4467 руб. 5 декабря.



Стоимость бивалютной корзины на 6 декабря увеличилась почти на 23 копейки (+0.33%) до 70.8206 руб. с 70.5910 руб. 5 декабря.



"AK&M" от 05.12.2018