Банк России на 6 декабря повысил курс евро к рублю почти на 5 копеек до 75.7051 руб., курс доллара США - почти на 38 копеек до 66.8242 руб.

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Банк России на 6 декабря повысил официальный курс евро к рублю почти на 5 копеек до 75.7051 руб. с 75.6562 руб., курс доллара США - почти на 38 копеек до 66.8242 руб. с 66.4467 руб. 5 декабря.
Стоимость бивалютной корзины на 6 декабря увеличилась почти на 23 копейки (+0.33%) до 70.8206 руб. с 70.5910 руб. 5 декабря.
"AK&M" от 05.12.2018