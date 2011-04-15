Станция "Ховрино" будет закрыта для пассажиров 8 и 9 декабря. Об этом сообщил ГУП "Московский метрополитен".



Это необходимо для подключения строящейся станции "Беломорская" к сети Московского метрополитена.



Во время закрытия пассажиры смогут пользоваться бесплатным маршрутом автобуса КМ, который соединит станции "Речной вокзал" и "Ховрино".



В обычном режиме линия возобновит работу в понедельник, 10 декабря, в 5:30 утра. Работы специально проводятся в выходные дни, когда станциями пользуется меньше пассажиров, чем в будни.



Благодаря открытию станции "Беломорская" нагрузка на "Речной вокзал" уменьшится, по прогнозам, на четверть. В часы пик пассажиропоток станции сократится приблизительно до 7.5-10 тыс. человек.



Во время изменения режима работы линии на станциях "Ховрино" и "Речной вокзал" будет организовано дежурство инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров. Сотрудники, одетые в яркую желто-красную форму, помогут правильно сориентироваться и выбрать нужный маршрут. Кроме того, на вышеперечисленных станциях для обеспечения безопасности также будут дежурить сотрудники Службы безопасности и УВД на Московском метрополитене.



Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%. Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 9 млн пассажиров.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 05.12.2018