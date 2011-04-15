Сборы Ингосстраха на Урале за 9 месяцев превысили 3.2 млрд руб.

Объём премии, собранной филиалами Уральского регионального центра Ингосстраха за 9 месяцев 2018 года, составил 3.2 млрд руб., что на 13% выше показателей аналогичного периода 2017 года. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Сбор страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 2.1 млрд руб. (прирост 21%), в том числе сборы по личному страхованию — 654.8 млн руб. (прирост 4%), сборы по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, — 1.3 млрд руб. (прирост 30%), страхованию ответственности — 103.1 млн руб. (прирост 50%). Объём страховой премии по ОСАГО составил 1 млрд руб. Сбор страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте — 30.5 млн руб. Объём страховой премии по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составил 48 млн руб.



Выплаты филиалов Уральского регионального центра Ингосстраха за 9 месяцев 2018 года составили 1.3 млрд руб. В том числе по добровольному личному страхованию — 259.5 млн руб., по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, — 381.6 млн руб., добровольному страхованию ответственности — 15.5 млн руб. Выплаты по ОСАГО составили 455.8 млн руб. Выплаты по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составили 25.9 млн руб.



Наиболее динамично развивавшимися в указанный период направлениями бизнеса Уральского регионального центра Ингосстраха стали ДМС, КАСКО, страхование имущества физических лиц и страхование грузов.



"По итогам 9 месяцев 2018 года лучшую динамику демонстрируют продажи полисов страхования имущества и КАСКО автомобилей, — комментирует директор Уральского регионального центра Ингосстраха Дмитрий Воллин. – Именно они обеспечили наиболее выраженные положительные показатели по сравнению с предыдущим периодом. Одним из факторов роста выступило обновление продуктовой линейки нашей компании и работа по формированию выгодных предложений в рамках существующих продуктов. Отмечу, что, несмотря на тенденцию к экономии бюджетов, клиенты более ответственно подходят к страхованию и стремятся обеспечить необходимую защиту своему имуществу".



Напомним, в зону ответственности Уральского регионального центра входят филиалы Ингосстраха, которые находятся в Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской, Оренбургской областях, Пермском крае, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также Удмуртии.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 05.12.2018