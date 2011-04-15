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05/12/2018
14:00

Апелляция поддержала решение ФАС по делу Росгосцирка

Апелляция поддержала решение и предписание ФАС по делу в отношении ФКП "Росгосцирк". Об этом говорится в сообщении ФАС.

Ранее ФАС рассмотрела жалобу физического лица на действия ФКП "Росгосцирк" при распоряжении госимуществом. Жалоба поступила в антимонопольный орган из Генеральной прокуратуры РФ.

Комиссия ФАС установила, что предприятие передавало права пользования на недвижимое госимущество под коммерческие цели (продажу сувениров, игрушек, буфетное обслуживание) без проведения торгов, что нарушает закон "О защите конкуренции".

Предприятию было предписано, в случае принятия решения о передаче госимущества в пользование, осуществлять эту передаче путём проведения торгов. ФКП "Росгосцирк" исполнило предписание, однако затем обратилось в суд.


"AK&M" от 05.12.2018
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