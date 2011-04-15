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05/12/2018
14:31

Банкротство застройщика ЖК "Спортивный квартал" отложено

Судебное заседание по делу о банкротстве застройщика ЖК "Спортивный квартал" в Новой Москве отложено по инициативе дольщиков, сообщил заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Отсутствие банкротства не позволяет снять арест с земельных участков под строительство, что может затянуть процесс ввода объекта после его достройки", - сказал А.Гончаров.

Он пояснил, что 27 ноября состоялся суд по рассмотрению заявления по банкротству ООО "СтройПлюс". Но решение по делу о банкротстве было отложено в связи с обращениями дольщиков, которые против признания застройщика банкротом.

По мнению некоторых участников долевого строительства ЖК "Спортивный квартал", банкротство негативно повлияет на процесс передачи гражданам квартир после завершения строительства объекта.

Вместе с тем, в ходе судебного заседания представитель ООО "СтройПлюс" признал, что у компании нет финансовых средств для достройки жилого комплекса.

Как отметил А.Гончаров, банкротство застройщиков ЖК "Спортивный квартал", ЖК "Марьино Град" и ЖК "Спорт Таун" в поселении Филимонковское необходимо для того, чтобы начать процессы, без которых невозможен ввод корпусов.

"Процедура банкротства в сложившейся ситуации - это снятие рисков, связанных с другими кредиторами, в частности Сбербанком, снятие арестов с участков, выполнение межевания, которое необходимо для внесения изменений в граддокументацию", - уточнил он.

Ранее Дорогомиловский суд Москвы вынес решение о взыскании с ООО "СтройПлюс" квартир в ЖК "Спортивный квартал", в том числе тех, которые проданы дольщикам, в счет обеспечения кредита, выданного застройщику банком.

"Риск того, что это судебное решение начнет претворяться в жизнь, снимается введением процедуры банкротства", - отметил зампредседателя Комитета.

Он подчеркнул, что банкротство застройщика в случае его принятия Арбитражным судом Московской области не повлияет на передачу дольщикам оплаченных ими квартир.

В Москомстройинвесте напомнили, что в четвертом квартале прошлого года Capital Group (в лице ООО "Строй Ресурс") подписала договор о выполнении функций технического заказчика с застройщиками ООО "СтройПлюс", ООО "МарьиноСтрой", ООО "МарьиноСтройГрупп" для завершения строительства проблемных объектов ЖК "Марьино Град", ЖК "Спортивный квартал", ЖК "Спорт Таун".

"AK&M" от 05.12.2018
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