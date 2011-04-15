Минсельхоз прогнозирует удвоение производства тепличных овощей к 2024 году

Россия к 2024 году может увеличить товарное производство тепличных овощей до 2 млн т. Об этом заявил первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов на форуме "Тепличные комплексы России 2018", говорится в сообщении Минсельхоза.



"Мы наблюдаем инвестиционный подъём в отрасли и стабильную положительную динамику объемов производства уже несколько лет подряд. Новые предприятия выходят на проектные мощности, и мы ежегодно прирастаем по валовому сбору свежих овощей. Если в прошлом году урожай овощей защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях превысил 920 тыс. т, то в текущем году прогноз составляет более 1 млн т, что является очередным рекордом для отрасли. Благодаря успехам тепличного овощеводства сегодня уровень обеспеченности населения этой продукцией составляет порядка 57% против 40% в 2015 году", - заявил первый заместитель министра.



По итогам 2018 года будет введено в эксплуатацию порядка 300 га зимних теплиц, их суммарная площадь превысит 2.5 тыс. га, что на 10% больше, чем в прошлом году. Как отметил первый замминистра, при постройке теплиц необходимо ориентироваться на отечественное машиностроение и инженерию.



Д.Хатуов подчеркнул, что благодаря эффективной поддержке со стороны государства были достигнуты высокие темпы строительства современных технологичных тепличных комплексов. Набранная динамика и реализация мер поддержки позволят обеспечить высокие результаты в данной отрасли и в дальнейшем. При этом важно развивать не только внутренний рынок, но и ориентироваться на внешние, наращивая экспортный потенциал для выполнения задачи, поставленной Президентом. Первый замминистра также отметил, что российские овощи, как экологически чистая продукция, имеют преимущество перед иностранными и способны завоевать свою нишу на глобальном рынке.



"AK&M" от 05.12.2018